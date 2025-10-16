زاهر جبارين: صفقة "طوفان الأقصى" ستُسجل من أعظم المحطات النضالية في تاريخ شعبنا

فلسطين اليوم

أكد رئيس حركة حماس في الضفة الغربية الأخ المجاهد زاهر جبارين، أننا "نعيشُ أيامًا عظيمةً من أيام الله، كبت الله فيها عدونا وكفَّ بأسه عن شعبنا الصامد في غزة العزة والكرامة، وبفضل الله أولا ثم بفضل مقاومتنا الباسلة وبثبات شعبنا العظيم، تمكّنت المقاومة من عقد صفقة أفرج من خلالها عن أكثر من ألفين من أسرى شعبنا الأبطال".

وأضاف جبارين في كلمة متلفزة، "اليوم تكتب المقاومة مرة أخرى صفحة جديدة من الحرية والكرامة والعزة في تاريخ نضال شعبنا وعلى طريق تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة".

وقال جبارين: سلام على غزة في العالمين بما قاومت وصبرت، وبما جادت به من البطولة والتضحية والفداء، سلام علىأاهلها الذين تحملوا الجوع والعطش والقتل ورفضوا الاستسلام. فكانت غزة وستبقى عصية على أعدائها، لا تعرف الانكسار، تعشق الحياة وتعزف أناشيد الحرية والنصر من وسط الركام والدمار.

وبارك باسم حركة حماس، للأسرى البواسل "حريتهم التي جاءت ممهورة بدم الشهداء؛ فهذه الحرية معها عهد وميثاق على مواصلة طريق المقاومة والحرية".

وتابع، اليوم عهد القادة الشهداء ينتقل إلى ثلةٍ جديدةٍ من أبناء شعبنا عرفت معنى وعد الرجال، فكان الوعد الذي قطعه الشهيد القائد أبو إبراهيم السنوار وإخوانه هو بوابة الأمل التي فتحت أبواب السجون لأسرانا، وهذا الوعد هو أمانة لبقية الرجال والأسرى المحررين من شعبنا.

وختم كلمته بالقول: إن صفقة طوفان الأقصى ستُسجل من أعظم المحطات النضالية في تاريخ شعبنا؛ فهي كسرت قيد أكثر من 4 آلاف أسير، بينهم 500 أسير من الأسرى المحكومين مدى الحياة، وأخرجتهم رغما عن المحتل المجرم الفاشي، في مشهد مهيب يليق بشعب عزيز كريم مثل أبناء شعبنا الفلسطيني البطل.