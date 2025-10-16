الاحتلال يهدد بترحيل عشرات العائلات في طوباس

فلسطين اليوم

هددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس، بترحيل أكثر من عشر عائلات فلسطينية عن مساكنها في خربة يرزا شرق مدينة طوباس شمالي الضفة المحتلة، وفق ما أفاد رئيس المجلس القروي مخلص مساعيد.

وأشار "مساعيد" إلى أن الجنود داهموا خيام المواطنين وتجولوا على أطراف السهل الشرقي، ما أثار حالة من الذعر والخوف بين السكان، وسط تخوفهم من توزيع إخطارات هدم أو تنفيذ الترحيل قسريًا.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت في وقت سابق من اليوم خيام عدد من العائلات في المنطقة، بينما أشار مساعيد إلى أن بعض العائلات المستهدفة أجبرت سابقًا هذا العام على مغادرة مساكنها في الأغوار الشمالية نتيجة اعتداءات المستوطنين.