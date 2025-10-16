مستعمرون يُهاجمون قاطفي الزيتون في الضفة

فلسطين اليوم

واصل المستعمرون، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025،، مهاجمة قاطفي الزيتون في بلدات الضفة المحتلة والاعتداء عليهم.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون، ومتضامنين أجانب في منطقة "رأس زيد" جنوب غرب بلدة حوارة، ومنعوهم من إكمال عمليات القطف.

وأضافت المصادر، بأن قوات الاحتلال حاصرت المتضامنين الأجانب في أحد منازل القرية، بعد مغادرتهم منطقة رأس زيد.

كما اعتدى مستعمرون على قاطفي الزيتون شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، أن مجموعة من المستعمرين اقتحمت منطقة زويتة في قرية كيسان، واعتدت على قاطفي الزيتون، وطردتهم من أرضهم.

وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال، ويواجه المزارعون باستمرار اعتداءات وانتهاكات تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفذ المستعمرون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، ما تسببت باستشهاد 33 مواطنا، في الضفة.

كما تسببت اعتداءات الاحتلال ومستعمريه باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48728 شجرة منها 37237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.