منظمة دولية تُحذر من خطورة الذخائر غير المنفجرة بغزة

فلسطين اليوم

حذرت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" الدولية اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، من خطورة الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة على حياة النازحين.

وأوضحت المنظمة، أنه منذ أكتوبر 2023، ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي نحو 70 ألف طن من المتفجرات على غزة، والأنقاض تجعل الأرض شديدة الخطورة.

وطالبت المنظمة، بالسماح العاجل بإدخال المعدات لإزالة الألغام لتجنب خسائر بشرية.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تقدّر أن 5–10% من الذخائر لم تنفجر، والقيود الإسرائيلية تمنع المسح الشامل.