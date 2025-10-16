أبو سلمية: الوضع الصحي لم يشهد أي تحسن منذ وقف النار

فلسطين اليوم

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، أن الوضع الصحي في قطاع غزة لم يشهد أي تحسن أو انجاز يُذكر منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وأوضح أبو سلمية، أن الواقع الصحي في القطاع لم يشهد أي إنجاز يُذكر منذ وقف الحرب، سواء على مستوى الخدمات الصحية أو توفر الأدوية.

وشدد على أن الوضع الصحي لا يزال مأساوياً دون أي تغيير جذري.

وشدد، على حاجة الأسرى المفرج عنهم لرعاية طبية خاصة نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب.

جدير بالذكر، أن المنظومة الصحية في غزة انهارت بالكامل بعد عامين من الحرب، حيث أن المستشفيات دُمرت، والأجهزة الطبية خرجت عن الخدمة، والطواقم تواصل عملها في ظروف قاسية.