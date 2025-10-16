خرق جديد.. شهيد وإصابات في قصف "إسرائيلي" في خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد صباح اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، مواطن في قصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة معن، فيما أصيب آخرون في قصف ببلدة بني سهيلا، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد المواطن محمد سامي عبد الحي قويدر في قصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة معن شرقي مدينة خانيونس.

فيما أصيب مواطنين اثنين جراء قصف إسرائيلي من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين في منطقة الساقية ببلدة بني سهيلا شرق خانيونس.

كما أطلقت قوات الاحتلال على بلدة عبسان و بلدة القرارة وقيزان النجار ومعن جنوب شرق خانيونس، حيث تعتبر هذه المناطق حتى الآن من المناطق الخطيرة التي يصنفها جيش الاحتلال داخل ما يسميها الخط الأصفر.

وعلى الرغم من مرور عدة أيام على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إلا أن غزة تراقب بحذر الوضع الأمني، بسبب الخروقات الإسرائيلية المتواصلة وتبادل الاتهامات بشأن الالتزام ببنود الاتفاق.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن حالة الهدوء ما زالت هشة، مع تسجيل عمليات قصف متفرقة، وإطلاق نار في عدد من مناطق القطاع، في وقت تتواصل فيه جهود الوسطاء لضمان تثبيت التهدئة ومنع انهيارها بشكل كامل.