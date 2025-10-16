بلدية دير البلح: يستحيل إزالة الركام بسبب منع إدخال المعدات الثقيلة

فلسطين اليوم

أكد طارق شاهين مدير بلدية دير البلح وسط قطاع غزة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، أن حوالي مليوني طن من الركام بحاجة إلى إزالتها فقط لفتح الطرق والشوارع الرئيسة، وهو أمر مستحيل حالياً بسبب رفض الاحتلال إدخال المعدات والآليات الثقيلة.

وقال شاهين:" نحتاج إلى مئات الشاحنات للعمل في قطاع غزة وتسريع عملية نقل الركام إلى خارج حدود القطاع."

ولفت إلى أن مئات الأجسام المشبوهة المتناثرة التي تشكل خطراً مازالت تتواجد في منازل وشوارع القطاع، ولا يمكن التعامل معها لغياب الإمكانات لدى الأجهزة المختصة.