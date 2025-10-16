إسرائيل ترفض فتح معبر رفح

فلسطين اليوم

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عدم فتح معبر رفح حتى تكثف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من إعادة جثث الأسرى المختطفين لديها، وذلك بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية.

من جهتها، قالت هيئة الاستعلامات المصرية: إن معبر رفح جاهز من الجانب المصري، ولكن إسرائيل هي من أجلت فتح معبر رفح من جانب غزة، لافتةً إلى أن إسرائيل تحاول إحداث مشاكل خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.

وجاء القرار رداً على ما زعمته سلطات الاحتلال "تأخر تسليم بقية جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة"، رغم التعقيدات الناجمة عن الأوضاع الميدانية والدمار الواسع في المنطقة.

وكانت إسرائيل قد قررت إغلاق معبر رفح وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، لكنها تراجعت جزئيا بعد تسليم حركة حماس أربع جثث لمحتجزين إسرائيليين. لكن المعبر لا يزال مغلقا حتى إشعار آخر، ولا يوجد موعد محدد لإعادة فتحه بسبب التعقيدات الفنية واللوجستية.