مسؤولون أميركيون : حماس تعتزم احترام اتفاق غزة

فلسطين اليوم

أكّد مسؤولوون أميركيون كبار، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، أنّ حماس تعتزم احترام تعهّدها إعادة كلّ جثامين المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد أن هدّد الاحتلال باستئناف الحرب إثر إعلان الحركة أنها غير قادرة حاليا، لأسباب لوجستية، على إعادة بقية الجثامين.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين للصحافيين في واشنطن طالبا عدم الكشف عن هويته "ما زلنا نسمع منهم عزمهم على الالتزام بالاتفاق. هم يريدون إتمامه في ما خصّ هذا الأمر". وبحسب هؤلاء المسؤولين فإنّ انتشال الجثث في القطاع الفلسطيني مهمة صعبة لأنّه مدمّر بالكامل، مما يعني أنّ هناك حاجة إلى معدّات متخصّصة لإخراج هذه الجثامين.

وأوضح مسؤول آخر "كان هناك الكثير من خيبة الأمل والغضب عندما لم يتم استعادة سوى أربع جثث، وكان يمكنهم ببساطة أن يقولوا. كما تعلمون، نحن نَمضي قُدُما".

وتابع "لكنّهم أعادوا جثثا في اليوم التالي، ثم في اليوم الذي تلاه، بالسرعة التي نوفّر لهم بها معلومات استخباراتية".