أوامر بالاستيلاء على نحو 25 دونماً من أراضي عزون وجيوس بقلقيلية

فلسطين اليوم

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمرين عسكريين يقضيان بالاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية بالضفة المحتلة، لصالح مشاريع استعمارية وتوسعية.

وأفاد مسؤول ملف قضايا الجدار والاستيطان في محافظة قلقيلية منيف نزال لـ"وفا"، بأن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا يقضي بالاستيلاء على 3 دونمات و712 مترًا من أراضي بلدة عزون شرق قلقيلية، لشق طريق استعماري يربط مستعمرة "ألفيه منشيه" بشارع قلقيلية - نابلس المعروف بشارع "55" قرب حاجز "الياهو" المقام خلف جدار الفصل العنصري.

وأضاف أن الأمر العسكري الثاني يقضي بالاستيلاء على نحو 21 دونما و307 أمتار من أراضي بلدتي عزون وجيوس، بهدف إقامة ما يسمى بـ"جدار أمني" حول مستعمرة "تسوفيم".

يُذكر أن مستعمرتي "ألفيه منشيه" و"تسوفيم" مقامتان على أراضي بلدات كل من: عزون، وجيوس، وكفر ثلث، وتواصلان التمدد على حساب الأراضي الزراعية التابعة للمواطنين، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمصادر رزق عشرات العائلات التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل رئيسي.