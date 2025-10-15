الصحة بغزة تستلم من الصليب الأحمر 45 جثمانًا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، استلام 45 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر الدولي.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 90 جثماناً، منذ إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الأسبوع الماضي.

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.