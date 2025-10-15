الصحة بغزة تستلم من الصليب الأحمر 45 جثمانًا

الساعة 04:51 م|15 أكتوبر 2025
جثة هامدة
جثة هامدة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، استلام 45 جثماناً  لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر الدولي.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 90 جثماناً، منذ إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الأسبوع الماضي.

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

