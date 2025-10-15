زعم الاحتلال أنها ليست "إسرائيلية".. قيادي بالمقاومة يكشف مصير الجثة

فلسطين اليوم

كشف قيادي في المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مصير الجثة التي أفرجت عنها المقاومة في غزة، أمس، وزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها ليست لجندي "إسرائيلي".

وقال القيادي في تصريح صحفي لقناة "الجزيرة": إن "الجثة تعود لجندي تم أسره في عملية للمقاومة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بمايو 2024".

وأضاف أن الجثة تم سحبها لأحد الانفاق واحتجزاها.

وسلمت المقاومة، مساء أمس، أربعة جثث لقتلى "إسرائيليين" إلى الصليب الأحمر الدولي وبموجبه نقلها إلى الكيان الإسرائيلي، وبهذا يكون عدد الجثامين "الإسرائيليين" الذي تم تسليمها وصلت إلى 8.