صحة غزة: استقبلنا 25 شهيداً و35 مصاباً خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت 25 شهيداً و35 مصاباً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة- إلى 67,938 شهيدا و170,169 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار، الأسبوع الماضي، إلا أن جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف وأطلق النار على مواطنين في المناطق الشرقية في شمال وجنوب القطاع، وأسفر عن ارتقاء شهداء وإصابات.

وصباح اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين أثناء تفقدهم منازلهم في بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب القطاع، كما اعتقلت 15 آخرين في بلدة النصر شمال شرق رفح.