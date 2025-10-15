شهيدان بقصف "إسرائيلي" على حي الشجاعية

فلسطين اليوم

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجموعة من المواطنين بالقرب من حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": إن "طائرة بدون طيار قصف مواطنين في حي الشجاعية، أدى لاستشهاد مواطنين".

وأضاف أن جرى نقلهما إلى مستشفى المعمداني.

ويوم أمس، استشهد سبعة أشخاص وأصيب أخرون، بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية ومنطقة الفخاري شرقي مدينة خانيونس.