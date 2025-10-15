صعود أسعار الذهب وهبوط النفط عالمياً

فلسطين اليوم

صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، لتبقى قرب مستويات قياسية، مع توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس في ظل تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة حالة عدم اليقين على الساحة العالمية.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 4155.99 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3 بالمئة لتصل إلى 4174.30 دولار.

وفي السياق، انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لتواصل خسائرها من الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين لتحذير وكالة الطاقة الدولية بشأن احتمال وجود فائض في المعروض العام المقبل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا لتصل إلى 62.27 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات لتصل إلى 58.60 دولار.

وأغلق كلا العقدين عند أدنى مستوياتها في خمسة أشهر خلال جلسة التداول السابقة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، عند 99.055.