القائد النخالة يستقبل الأسرى المحررين المبعدين إلى القاهرة

فلسطين اليوم

استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، الأسرى المحررين المبعدين إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وحضر حفل الاستقبال إضافة إلى القائد النخالة، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى حيز التنفيذ، وفقا لخطة ترامب.

بالمقابل، أطلقت "إسرائيل" 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر 2023.

وما يزال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي ارتكبت "إسرائيل" منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و913 شهيداً، و170 ألفا و134 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.