بلدية غزة: شُح بمياه الشرب وتكدس ربع مليون طن من النفايات بالمدينة

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أن سكان المدينة يعانون من شح المياه وصعوبة الوصول إليها نتيجة الدمار الهائل التي تعرض له خلال العملية العسكرية الأخيرة.

وأوضح النبيه في تصريح متلفز لقناة "الجزيرة" الفضائية، بأن المعاناة التي واجهها سكان غزة خلال عامين ستتواصل بعد وقف الحرب.

وبيّن، أن هناك ربع مليون طن من النفايات في القطاع تشكل كارثة بيئية، مضيفاً: "نحتاج إلى آليات ثقيلة للتعامل مع النفايات فالحرب دمرت آليات كثيرة".