مقتل حارس مدرسة وإصابة آخر في جريمة إطلاق بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

قُتل صباح اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، الشاب نضال مساعدة وهو حارس مدرسة، وأصيب مسن بجروح متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار ارتُكبت في بلدة كفر ياسيف بمنطقة الجليل، بأراضي عام 48.

وأفادت مصادر طبية، بأن "طواقم حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج الطبي المتقدم لمصابين من قرية كفر ياسيف، أحدهما يبلغ من العمر 35 عامًا والآخر 70 عامًا، إثر تعرضهما لإطلاق نار، قبل أن يعلن عن وفاة أحدهما لاحقا".

واستمرّ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي الفلسطيني بأراضي 48 بالارتفاع، حيث بلغ حتى اليوم 203 قتلى منذ مطلع العام 2025، في حصيلة تُعدّ من الأعلى خلال السنوات الأخيرة، وسط تقاعس سلطوي وتفاقم للجريمة المنظمة.

وتشير المعطيات إلى أن 171 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 100 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر. كما سجلت 10 جرائم قتل من قِبل قوات الاحتلال.