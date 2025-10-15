الأسير مروان البرغوثي يتعرض للضرب ويُصاب بـ 4 كسور

فلسطين اليوم

تعرض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، للاعتداء بالضرب من السجان الإسرائيلي أثناء نقله من سجن "ريمون" إلى "مجدو" منتصف سبتمبر الماضي.

وأفادت مصادر مطلعة للتلفزيون "العربي" بأن8 أفراد من وحدة "نحشون" الإسرائيلية شاركوا في الاعتداء على الأسير مروان البرغوثي.

وقال التلفزيون "العربي": "إن الأسير مروان البرغوثي فقد الوعي نتيجة الاعتداء الجسدي وكسرت 4 من أضلاعه".