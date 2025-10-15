علاج فعّال لتساقط الشعر

فلسطين اليوم

طور فريق من شركة Schweitzer للتكنولوجيا الحيوية في تايوان مصلا جديدا لعلاج تساقط الشعر، أظهر نتائج ملحوظة خلال شهرين فقط من الاستخدام اليومي.

ويجمع المصل بين البروتينات المحفّزة لخلايا الشعر ومستخلص نبات "سنتيلا أسياتيكا"، المعروف بخصائصه الطبيعية المجددة والمضادة للالتهابات.

وبعد 8 أسابيع من الاستخدام المنتظم، لاحظ المشاركون زيادة كثافة الشعر وانخفاض التساقط وتحسن إنتاج الزيوت. وارتفعت كثافة الشعر بنسبة تقارب 25%، أي ما يقارب ضعف النتائج التي لوحظت في مجموعة الدواء الوهمي.

وبالرغم من توفر علاجات كيميائية مثل "مينوكسيديل" و"فيناسترايد"، إلا أنها قد تسبب آثارا جانبية مزعجة مثل الاكتئاب.

ويشير الباحثون إلى أن المصل النباتي الجديد قد يمثل خيارا فعالا وأكثر أمانا لتقليل تساقط الشعر دون هذه المخاطر، مقدما حلا طبيعيا وسهل الاستخدام.

تجربة سريرية مختصرة وواعدة

شارك في الدراسة 60 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما ممن يعانون من مستويات معتدلة من تساقط الشعر، وتم تقسيمهم إلى 5 مجموعات. تلقت كل مجموعة مصلا مختلفا، بينما حصلت إحدى المجموعات على دواء وهمي، والمجموعة الخامسة على العلاج الكامل الذي يجمع بين الكافيين والبروتينات المحفزة وفيتامين B5 ومستخلص "سنتيلا أسياتيكا".

وطلب من المشاركين وضع ملليمتر واحد من المصل على فروة الرأس يوميا لمدة شهرين، مع متابعة طول الشعر وكثافته ومستوى الزيوت.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تلقت العلاج الكامل حققت أفضل تحسن، بزيادة طول الشعر بمقدار 27.9 ميكرومتر مقابل 13.9 ميكرومتر في مجموعة الدواء الوهمي، وزيادة كثافة الشعر بنسبة 23.9%، أي ما يقارب ضعف المجموعة الوهمية.

آفاق مستقبلية للعلاج

يشير الباحثون إلى أن الجمع بين المستخلصات النباتية والمواد المحفزة يمثل نهجا متعدد الأهداف للعناية بفروة الرأس. كما يؤكد استخدام "سنتيلا أسياتيكا" دوره الأساسي في تحسين النتائج بفضل خصائصه الطبيعية المتعددة.

ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن الدراسة كانت قصيرة المدى ومحدودة العدد، داعين إلى إجراء تجارب أكبر وأطول لفهم آلية عمل العلاج على المدى الطويل وتقييم تأثير الاستخدام المستمر.

وقال الدكتور كريستوس تسيوتزيوس، طبيب الأمراض الجلدية من كلية كينغز كوليدج لندن: "هذا البحث مثير للاهتمام، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسات. كلما فهمنا الآليات الجزيئية التي تدعم نمو الشعر وتساقطه بشكل أفضل، اقتربنا أكثر من تطوير علاج فعال وطويل الأمد".