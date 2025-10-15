بينها 7 منتخبات عربية.. 28 متأهلاً إلى كأس العالم 2026

فلسطين اليوم

انضمت ثمانية منتخبات جديدة إلى قائمة المتأهلين لنهائيات كأس العالم 2026، وذلك عقب انتهاء مباريات التصفيات القارية في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة الجديدة تأهل كل من السعودية، قطر، إنجلترا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، السنغال، الرأس الأخضر، وغانا، ليصبح إجمالي عدد المنتخبات المتأهلة حتى الآن 28 منتخبا.

ومن أبرز ما يميز هذه القائمة وجود سبعة منتخبات عربية، وهي المغرب، تونس، الجزائر، مصر، الأردن، السعودية، وقطر، في إنجاز عربي غير مسبوق.

وستقام النسخة القادمة من المونديال في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توسيع عدد الفرق من 32 إلى 48، ما يفتح الباب أمام مشاركة أوسع للقارات النامية والمنتخبات الصاعدة.

وفي ما يلي المنتخبات التي ضمنت تأهلها حتى الآن إلى نهائيات مونديال 2026:

المنتخبات المضيفة: الولايات المتحدة -المكسيك - كندا.

أوروبا: إنجلترا.

آسيا: الأردن – أستراليا – إيران – اليابان – كوريا الجنوبية – أوزبكستان - السعودية - قطر.

أمريكا الجنوبية: البرازيل – الأرجنتين – كولومبيا – الإكوادور – باراغواي – أوروغواي.

إفريقيا: مصر – الجزائر – المغرب – تونس – غانا - الرأس الأخضر - جنوب إفريقيا - السنغال - كوت ديفوار.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا