قاسم: نتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في موضوع تسليم جثث جنود الاحتلال

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أن الحركة تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في موضوع تسليم جثامين الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام ضمن التزامها باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وشدد حازم في تصريح عبر "تيلجرام"، على أن الاحتلال ارتكب خرقاً واضحاً لاتفاق وقف الحرب بقتله المدنيين في الشجاعية ورفح، داعياً الوسطاء لإلزام الاحتلال بتعهداته الواردة في الاتفاق.