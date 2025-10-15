الاحتلال يمنع الدخول والخروج من قرية المغير شمال شرق رام الله

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، مدخل قرية المغير شمال شرق محافظة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية الغربي، ومنعت المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها.

يشار إلى أن المدخل الغربي هو الوحيد للقرية حاليا بعد إغلاق قوات الاحتلال المدخل الشرقي للقرية منذ السابع من تشرين الأول 2023.