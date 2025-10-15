هل يُفتح معبر رفح اليوم؟

فلسطين اليوم

أكد مسؤول إسرائيلي أمني، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، عدم فتح معبر رفح الذي كان مقرراً اليوم بسبب صعوبات لوجستية يواجهونها.

وقال المسؤول الأمني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن معبر رفح لن يفتح اليوم بسبب صعوبات لوجستية.

وأضاف المسؤول: "أن معبر رفح لن يفتح اليوم ولا موعد محدد لفتحه بسبب صعوبات لوجستية".

أمس، قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم فتح معبر رفح الأربعاء، كما هو منصوص عليه في اتفاق إنهاء حرب غزة، وتقليص المساعدات الإنسانية للقطاع، بزعم "عدم تسليم حماس رفات بقية المحتجزين الإسرائيليين الذين توفوا في القطاع".