"إسرائيل" تُقرر استئناف إدخال المساعدات الإنسانية بعد تسليم جثث المحتجزين

فلسطين اليوم

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، استئناف إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة فتح معبر رفح البري، عقب تسليم حركة حماس جثث 4 محتجزين إسرائيليين ليلة أمس.

وقالت هيئة البث العبرية، إن 600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح.

أمس، قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم فتح معبر رفح الأربعاء، كما هو منصوص عليه في اتفاق إنهاء حرب غزة، وتقليص المساعدات الإنسانية للقطاع، بزعم "عدم تسليم حماس رفات بقية المحتجزين الإسرائيليين الذين توفوا في القطاع".

وقالت قناة "مكان" نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطلعة، إن المستوى السياسي في "إسرائيل" قرر صباح اليوم إعادة فتح معبر رفح واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، وذلك في أعقاب تسليم حركة حماس جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين مساء أمس، وسط توقعات بتسليم أربعة آخرين خلال الساعات المقبلة.