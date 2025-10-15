مسؤول أمني يزعم: الجثة الرابعة لا تعود لأسير "إسرائيلي"

فلسطين اليوم

زعم مسؤول أمني "إسرائيلي"، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أن الجثة الرابعة من ضمن الجثث التي سلمتها المقاومة يوم أمس لا تعود لمحتجز إسرائيلي.

ورجّح المسؤول الإسرائيلي، أن الجثة الرابعة تعود لفلسطيني، وفي "إسرائيل" توجهوا إلى الوسطاء ويدرسون كيفية الرد.

سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في وقت متأخر من الليلة الماضية، جثث 4 محتجزين إسرائيليين لطواقم الصليب الأحمر في مدينة غزة، والتي قامت بتسليمها إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتعد هذه الدفعة الثانية لتسليم جثث المحتجزين الإسرائيليين، إذ تبقت 20 جثة في قطاع غزة تطالب "إسرائيل" باستعادتها عنها بموجب الصفقة مع حماس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه تسلم من الصليب الأحمر جثامين 4 أسرى إضافيين من غزة ليبلغ العدد المستلم منذ الاثنين 8، فيما بقي 20 آخرين.

والاثنين، أطلقت "حماس" الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء وسلمت جثامين 4، وقالت إنها تحتاج وقتا لإخراج جثامين 24 آخرين.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى حيز التنفيذ، وفقا لخطة ترامب.