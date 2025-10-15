استشهاد مواطن بعد اعتداء الاحتلال عليه شمال القدس

فلسطين اليوم

استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، بعد الاعتداء عليه من قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الفلسطيني سليم راجي حسن الفار من بلدة الزبابدة بجنين، بعد اعتداء الاحتلال عليه قرب الجدار الفاصل عند بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها في رام الله تتسلم شهيداً (57 عاماً) تعرض للاعتداء بالضرب على رأسه عند معبر قلنديا.