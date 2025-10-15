فلسطين اليوم

سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في وقت متأخر من الليلة الماضية، جثث 4 محتجزين إسرائيليين لطواقم الصليب الأحمر في مدينة غزة، والتي قامت بتسليمها إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتعد هذه الدفعة الثانية لتسليم جثث المحتجزين الإسرائيليين، إذ تبقت 20 جثة في قطاع غزة تطالب "إسرائيل" باستعادتها عنها بموجب الصفقة مع حماس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه تسلم من الصليب الأحمر جثامين 4 أسرى إضافيين من غزة ليبلغ العدد المستلم منذ الاثنين 8، فيما بقي 20 آخرين.

والاثنين، أطلقت "حماس" الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء وسلمت جثامين 4، وقالت إنها تحتاج وقتا لإخراج جثامين 24 آخرين.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى حيز التنفيذ، وفقا لخطة ترامب.

بالمقابل، أطلقت "إسرائيل" 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر 2023.

وما يزال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي ارتكبت "إسرائيل" منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و913 شهيداً، و170 ألفا و134 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.





