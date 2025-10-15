طالع حالة الطقس في فلسطين اليوم الأربعاء

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو الأربعاء 15 أكتوبر 2025، غائمًا جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدني من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل غائمًا جزئياً إلى صاف بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.