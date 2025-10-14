مستوطنون يقطعون 150 شجرة زيتون في بردلا بالأغوار

فلسطين اليوم

أقدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على تقطيع وتحطيم عشرات أشجار الزيتون في قرية بردلا في الأغوار الشمالية شرق الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن مستوطنون قطعوا وحطموا أغصان أكثر من 150 شجرة زيتون في منطقة قاعون بقرية بردلا، يملكها المواطن سلطان راشد مبسلط.

وتشهد منطقة الأغوار تصعيداً متزايداً في اعتداءات المستوطنين المسلحين، الذين أقاموا قبل نحو عام ونصف بؤرة استيطانية إلى الغرب من بردلا، وبدأوا بتوسيع سيطرتهم على الأراضي الرعوية والاعتداء على ممتلكات المواطنين، وتخريب محاصيلهم الزراعية.

وتتعرض الأراضي الفلسطينية بشكل متكرر لانتهاكات من المستوطنين وجيش الاحتلال، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناة المزارعين الذين يحاولون قطف محصولهم السنوي في ظل هذه المخاطر المستمرة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، سجّلت اعتداءات المستوطنين ما مجموعه 7154 واقعة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، أدت إلى استشهاد 33 مواطنًا في الضفة الغربية، كما تسببت في اقتلاع أو تحطيم 48,728 شجرة، من بينها 37,237 شجرة زيتون، بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وتسببت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على أشجار الزيتون في الضفة الغربية خلال الخمسة عشر عامًا الماضية بخسائر فادحة بلغت 156 مليون دولار، وفق ما كشفت عنه مدير عام دائرة المزارعين بوزارة الزراعة، إيمان جرار.