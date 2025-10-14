الأمم المتحدة تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة ب 70 مليار دولار

فلسطين اليوم

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تقدر بنحو 70 مليار دولار.

ولفت ممثل البرنامج الخاص في فلسطين جاكو سيليرز في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى وجود دمار مروع في غزة.

وقال، إن صمود الفلسطينيين في غزة لا يصدق، وأن تصميمهم على إعادة بناء القطاع عال للغاية.

وأكد ضرورة احترام وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أهمية الاستقرار والتعافي على المدى الطويل في غزة.

وأوضح سيليرز أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بالفعل بإزالة حوالي 81 ألف طن من الأنقاض، وهو ما يعادل حوالي 3100 شاحنة محملة بالأنقاض.

وأضاف: "تشير تقديرات التقييم السريع المؤقت للأضرار والاحتياجات الذي أجرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بشكل مشترك إلى أن هناك حاجة لنحو 70 مليار دولار من أجل إعادة إعمار غزة".

وأردف: "هذا يعني أن هناك حاجة إلى حوالي 20 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة".

وأشار إلى أن حجم الأنقاض الواجب إزالتها في غزة يبلغ قرابة 55 مليون طن.