"الأغذية العالمي": 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير الغذاء

فلسطين اليوم

أفاد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، بأنّ 137 شاحنة دخلت إلى قطاع غزّة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية.

وقال البرنامج إنّ "أكثر من 170 ألف طن من الغذاء جاهزة للنقل إلى قطاع غزّة وتكفي لإطعام مليوني شخص".

وصباح أمس الإثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة دخول 173 شاحنة مساعدات إلى القطاع أول أمس الأحد عقب قرار وقف إطلاق النار، واصفاً الكميات بأنّها "محدودة جداً".

وأوضح أنّ قافلة المساعدات تضمنت "3 شاحنات محمّلة بغاز الطهو و6 شاحنات وقود سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات".

وعلى مدار سنتين من الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، منعت "إسرائيل" دخول الغاز والوقود إلى الفلسطينيين في قطاع غزّة.