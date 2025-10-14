"يونيسيف" تدعو لتوفير ملاجئ ومساعدات عاجلة لأطفال غزة

فلسطين اليوم

طالبت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، تيس إنغرام، اليوم الثلاثاء، بتوفير ملاجئ عاجلة للأطفال في قطاع غزة، وتأمين الأغطية والمستلزمات الأساسية لهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وقالت "إنغرام" خلال تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن فرق المنظمة تعمل على مدار القطاع، مع انتشار مراكز التوزيع لتلبية احتياجات الأطفال المتضررين، مؤكدة أن إدخال المساعدات منذ مايو/أيار كان محدودًا ولا يزال يواجه قيودًا تعرقل الوصول الكامل إلى المحتاجين.

وشددت على ضرورة تدفق المساعدات بشكل عاجل وفتح المعابر لضمان وصول الإغاثة الإنسانية لجميع مناطق القطاع.

وخلال الحرب على غزة، أغلق الاحتلال معابر القطاع لأكثر من 600 يوم ومنع دخول مئات آلاف الشاحنات، واستهدف عشرات تكيات الطعام ومراكز توزيع الغذاء.

واستشهد أكثر من 460 مدنيًّا بسبب الجوع وسوء التغذية، وأكثر من 2600 من المجوّعين في "مصائد الموت" المزعومة للمساعدات.

وبلغت الخسائر الأولية المباشرة لكافة القطاعات الحيوية أكثر من 70 مليار دولار، ما يعكس حجم الدمار الشامل والممنهج الذي تعرض له قطاع غزة على مدار عامين كاملين من الإبادة الجماعية.