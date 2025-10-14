رئيس بلدية غزة يطالب بفتح كل معابر القطاع

فلسطين اليوم

طالب رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، بفتح كل معابر قطاع غزة، لإدخال كل المساعدات المطلوبة بشكل عاجل إلى القطاع.

وقال السراج في تصريحات إعلامية، اليوم الثلاثاء، إن البلدية تواجه نقصا حادا في الإمكانيات، لتأمين فتح كامل للطرقات وتسهيل حركة المواطنين.

وأضاف أنه لا تتوفر قطع غيار ومواد بناء لصيانة آبار المياه.

وبين السراج، أن الأولوية لديهم هي فتح الشوارع والطرقات لتسهيل وصول المواطنين وتنقلهم، وهو الذي شرعت البلدية فيه.

ومنذ أكتوبر/ تشرين أول 2023 شنّ الاحتلال بقوته العسكرية وفرض حصارٍ مشدد، حربًا ضروس على قطاع غزة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، طالت كل مناحي الحياة حتى أصبح القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للعيش، لكن أهلها يتعهدون بإعادة إعمارها من جديد رغم كل ما حلّ بهم.

وتضررت 95% من مدارس القطاع، فيما تحتاج أكثر من 90% من المباني التعليمية إلى إعادة بناء شاملة، وتعرض 668 مبنى مدرسيًّا للقصف المباشر، ودُمّرت كليًا 165 مؤسسة تعليمية، وجزئيًا 392 مؤسسة.

واستشهد أكثر من 13,500 طالب، فيما حُرم نحو 785,000 طالب من التعليم، كما استهدف الاحتلال المعلمين والكادر التعليمي، حيث قتل 830 منهم، فيما فقد القطاع الأكاديمي 193 عالمًا وباحثًا خلال الحرب.