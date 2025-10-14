"إعلام الأسرى": المقاومة حررت غالبية أسرى المؤبدات في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

كشف مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، أن 87% من أسرى المؤبدات في سجون الاحتلال، تحرروا ضمن صفقة طوفان الأحرار، بمراحلها المتعددة.

وأوضح المكتب، في بيان له، أن المقاومة أفرجت عن 503 من أسرى المؤبدات من أصل 580 كانوا في سجون الاحتلال.

وأشار أن من بين المحررين، عشرات الأسرى القدامى وبعضهم أمضى أكثر من 25 عاماً.

ولفت إلى أن الصفقة شملت 41 أسيراً من محرري صفقة وفاء الأحرار 2011، الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014.

وأضاف "تحرر 13 أسيراً من قدامى الأسرى (قبل اتفاق أوسلو)، وتبقى 9 أسرى منهم في السجون".

وقال المكتب إن الاحتلال رفض إطلاق أسرى الداخل وقيادات الحركة الأسيرة، رغم مفاوضات شاقة.

وبين أن مجموع من تحرروا ضمن الصفقة؛ بلغ 3985 أسيراً من غزة والضفة والقدس والداخل، من بينهم 2718 أسيراً من قطاع غزة اعتقلوا خلال الحرب.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، عن مئات الأسرى الفلسطينيين من سجونها، ضمن صفقة تبادل الأسرى المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل"، وذلك بعد ساعات من تسليم كتائب القسام 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء للصليب الأحمر في مدينتي غزة وخانيونس.