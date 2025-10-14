الاحتلال يقرر عدم فتح معبر رفح وتقليص المساعدات إلى غزة

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن المستوى السياسي قرر عدم فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد، ردًا على عدم تسليم حركة "حماس" بقية جثامين الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وبحسب القناة (13) العبرية، ونقلاً عن مصادر لها، فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبنى توصيات الأجهزة الأمنية بشأن تقليص المساعدات وعدم فتح المعبر، لعدم التزام "حماس" في الافراج عن بقية الجثامين.

وافرجت المقاومة في غزة، أمس، عن أربعة جثامين "إسرائيليين" يوم أمس، بموجب اتفاق تبادل الاسرى الجارية، ولا يزال بحوزتها 24 جثة أخرى.