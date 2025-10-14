بلدية غزة: نعاني عجزًا يفوق 95% من توفير الآليات لإزالة الركام

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا، اليوم الثلاثاء، أن البلدية تعاني عجزًا يفوق الـ 95% في توفر الآليات الثقيلة لإزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام.

وقال مهنا، في تصريح صحفي: "نواجه أزمة حقيقية في توفير مياه الشرب ومياه الطهي والاستحمام بعد تدمير أكثر من 56 بئرا من قبل الاحتلال".

وأضاف أن الاحتلال دمر 4 خزانات رئيسية كانت توفر المياه لكافة مناطق المدينة، ودمر أكثر من 110 كم من شبكة المياه، في إحصاء أولي.

وأشار مهنا إلى أنه حتى اللحظة لم تستلم البلدية أي آليات أو مستلزمات لإزالة الركام، وتحاول العمل مع القطاع الخاص.

وأوضح أن البلدية بحاجة لحوالي 140 مليون دولار حتى تتمكن من إعادة صيانة الشبكات والإعمار.