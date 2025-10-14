وصول أول دفعة من جثامين الشهداء لمجمع ناصر الطبي بخانيونس

فلسطين اليوم

وصلت اليوم الثلاثاء، 45 جثة ورفاة لشهداء فلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بعدما أفرج الاحتلال الإسرائيلي عنهم، ضمن صفقة التبادل الجارية.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن منظمة الصليب الأحمر تسلم من الاحتلال أول دفعة من الجثامين وعددها 45، ويجري فحصها من قبل الفرق الطبية المختصة في مجمع ناصر.

وكان جيش الاحتلال قد اختطف خلال حرب الإبادة من المقابر والطرقات مئات الجثث من غزة، ونقلها إلى الداخل المحتل.