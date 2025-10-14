غزة: أسماء الطلبة العشرة الأوائل من الفرعي الادبي والعملي

نشرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أسماء الطلبة العشرة الأوائل من طلبة الثانوية العامة (توجيهي) في قطاع غزة.

وتمكن أكثر من 26 ألف طالب من غزة مواليد 2006، من تقديم امتحاناتهم الثانوية الالكترونية، الشهر الماضي، رغم ظروف الحرب الصعبة.

أسماء الطلبة الأوائل من الفرع العلمي:

الأول: يوسف أحمد العصار- 98.7 – مديرية الوسطى

الثاني: أمل رامي أسعد متيل- 98.6 – مديرية غرب غزة

الثاني مكرر: رند حسام أبو هاشم - 98.6 – مديرية خانيونس

الثاني مكرر: سديل محمد أبو سعدة- 98.6 – مديرية غرب غزة

الثاني مكرر: سندس إسماعيل حسين- 98.6 – مديرية الوسطى

الثاني مكرر: عبد الكريم محمد الأغا -98.6 – مديرية خانيونس

الثاني مكرر: لانا محمد الوكيل- 98.6 – مديرية غرب غزة

الثامن: أنس محمد ضبان - 98.4 – مديرية غرب غزة

الثامن مكرر: بكر عبد الله جاد الله الوليد- 98.4 – مديرية الوسطى

الثامن مكرر: روعة ياسر رفيق فارس- 98.4 – مديرية خانيوس

الثامن مكرر: ياسر إياد محمد الهباش- 98.4 – مديرية الوسطى

أسماء الطلبة العشرة الأوائل من كل فرع من الفروع في قطاع غزة.

أسماء الطلبة من الفرع الأدبي:

الأول: سلمى توفيق فايز النعامي - 99.1 مديرية الوسطى

الثاني: أمل إياد السدودي- 99 - مديرية خانيونس

الثاني مكرر زينب شادي الصلاحات- 99 – مديرية الوسطى

الرابع: أنغام حلمي الطلاع 98.9- مديرية الوسطى

الرابع مكرر: فرح جلال قاسم- 98.9 – مديرية رفح

الرابع مكرر: ليان عرفات أبو منديل - 98.9- مديرية الوسطى

الرابع مكرر: يارا محمد الصاوي- 98.9- مديرية شرق غزة

الثامن: تالا إيهاب صالحة- 98.7 – مديرية غرب غزة

الثامن مكرر: ريمان هاني أبو المعزة- 98.7 – مديرية الوسطى

الثامن مكرر: سما محمود لبد- 98.7 – مديرية غرب غزة

الثامن مكرر: لينا عمر جحيش- 98.7 – مديرية رفح