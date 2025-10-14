الصحة العالمية: نشرنا فرق طبية في مستشفى (المعمداني) بغزة

فلسطين اليوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن نشر عدد من الفرق الطبية في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، بعد تمكنها من الوصول إليه.

وأكدت الصحة العالمية، ضرورة دعم جهود إعادة إعمار المستشفيات في القطاع، موضحةً إلى أن أكثر من 15 ألفًا و600 مريض بحاجة إلى إجلاء طبي من غزة بشكل عاجل.

وقالت: "علينا العمل على توسيع علاج حالات سوء التغذية في قطاع غزة".

ولفتت الصحة، إلى أن أكثر من 15 ألفًا بترت أطرافهم جراء الحرب على قطاع غز