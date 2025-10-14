الأغذية العالمي: سنوفر الغذاء لـ1,6 مليون شخص في غزة خلال ثلاثة أشهر

فلسطين اليوم

أكد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، أنه سيوفر الغذاء لـ1,6 مليون شخص من سكان قطاع غزة خلال ثلاثة أشهر المقبلة.



وأفاد برنامج الاغذية، أنه بدأ بالوصول إلى الأشخاص الضعفاء المنقطعين عن المساعدات المنقذة للحياة في غزة.

وخلفت حرب الابادة وسياسة التجويع وإغلاق المعابر ومنع المساعدات من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة، على مدار عامين، اوضاع انسانية صعبة للغاية رافقت السكان منذ بدء الحرب، وأدت إلى استشهاد العشرات من المواطنين المجموعين معظمهم من الأطفال.