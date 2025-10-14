مصادر طبية: ارتقاء 9 شهداء في غزة منذ فجر اليوم

الساعة 02:11 م|14 أكتوبر 2025
أعلنت مصادر طبية في وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتقاء تسعة شهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، منذ فجر اليوم.

وافادت المصادر الطبية، بارتقاء تسعة شهداء بينهم اثنان متأثران بإصابتهما.

وقال مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": أن "طائرات الاحتلال قصفت مجموعتين من المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والفخاري شرق خانيونس، ما أدى لارتقاء سبعة شهداء".

وأضاف المراسل، أنه جرى نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى المعمداني وناصر الطبي.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي- بحسب وزارة الصحة بغزة- إلى 67,869 شهيدًا و 170,105 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

 

