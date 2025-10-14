الدفاع المدني: 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض لا نملك وسائل لانتشالهم

فلسطين اليوم

قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أن طواقمه انتشلت أكثر من 250 جثماناً منذ وقف الحرب بعضها كان في الشوارع.

وأضاف:": أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض ولا نملك الوسائل للوصول إليهم".

وأكد بصل، أن طواقم الدفاع المدني تواجه عجزاً كبيراً في المعدات الثقيلة للتعامل مع الركام.

وبين، أن مُخلفات الحرب والمواد المتفجرة تشكل خطراً كبيراً على حياة الناس.