مبلغ هائل.. كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة..؟

فلسطين اليوم

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، إن تقديرات تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحرب خلفت نحو 50 مليون طن من الحطام.

وأضاف البرنامج أن نحو 425 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت بشكل كامل فى قطاع غزة جراء الحرب، متوقعا أن يتم اكتشاف جثث كثيرة خلال عملية إزالة الحطام.

وأكد البرنامج الأممي أن تعافي قطاع غزة سيحتاج إلى وقت طويل وجهود دولية منسقة تشمل إعادة البناء والبنية التحتية والخدمات الأساسية، مشددًا على ضرورة بدء العمل في إطار خطة شاملة ومستدامة.