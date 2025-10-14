بن غفير يقود اقتحاماً للمسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومستوطنون، صباح يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 ، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية م اشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن المتطرف بن غفير وعشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، بحماية من شرطة الاحتلال.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وضيقت على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد.

وكان 854 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى في سابع أيام ما بسمى "عيد العرش" اليهودي، وسط أداء طقوس وصلوات التلمودية، و"السجود الملحمي" و"بركات الكهنة".

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع الديني والتاريخي القائم فيه، وفرض وقائع تهويدية عليه.