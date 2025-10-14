الركام يُعرقل الإغاثة: بلدية غزة تبدأ فتح الشوارع و90% دمار هائل

فلسطين اليوم

أكدت بلدية غزة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أن 90 % من شوارع مدينة غزة مدمرة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحرب الإسرائيلية.

وتواصل بلدية غزة بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية لإعادة الإعمار في فلسطين، جهودها المكثفة لفتح الشو ارع وإزالة الركام في مختلف أنحاء المدينة، بهدف تمكين المواطنين من العودة إلى مناطق سكناهم وتسهيل حركة سيارات الطوارئ والإسعاف، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لليوم الخامس على التوالي.

وأوضح المتحدث باسم بلدية غزة ، أن 90 % من شوارع مدينة غزة مدمرة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحرب الإسرائيلية، ولا يمكن البدء في عملية إعادة الإعمار وإزالة الركام دون فتح الشوارع الرئيسية في مدينة غزة.

وأشار إلى أن هناك 50 مليون طن من الركام جراء الحرب الإسرائيلية.

وأوضحت البلدية، أنها تعمل حاليا في 20 شارعا يمكن الوصول إليها في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الظروف الميدانية ما زالت قائمة في بعض المناطق، حيث لا تستطيع طواقم البلدية الوصول إليها.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الدمار طال أكثر من 90% من البنية التحتية المدنية و300 ألف وحدة سكنية.

وبحسب أحدث بيانات الأمم المتحدة المستندة إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 22 و23 سبتمبر/أيلول الماضي، تبيَّن أن نحو 83% من المباني في مدينة غزة قد تضررت، من بينها نحو 17 ألفا و734 مبنى دُمّرت كليًّا.

وقد قدرت منظمة الصحة العالمية، تكاليف إعادة إعمار القطاع الصحي في قطاع غزة بأكثر من 7 مليارات دولار.

من جهته، أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أن الركام يعرقل جهود الإغاثة في مدينتي غزة وخانيونس تحديداً.

وقال الشوا :" ننتظر إدخال عشرات شاحنات المساعدات المتجمعة في معبر كرم أبو سالم"

وأضاف: "لم تدخل بعد أي مستلزمات للإيواء إلى قطاع غزة، والركام يعرقل جهود الإغاثة في مدينتي غزة وخانيونس تحديداً".