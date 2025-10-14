أسعار العملات
5 شهداء برصاص الاحتلال بالشجاعية وحماس تعتبره انتهاكاً للاتفاق
ارتقى صباح اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، 5 شهداء جراء إطلاق طائرات مسيرة صهيونية "كواد كوبتر" النار على مواطنين يتفقدون منازلهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن قتل جيش الاحتلال لعدد من أهالي قطاع غزة صباح اليوم عبر القصف وإطلاق النار ، انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.
ودعا الأطراف المختلفة إلى متابعة سلوك الاحتلال، وعدم السماح له بالتفلت من التزاماته أمام الوسطاء فيما يتعلق بإنهاء الحرب على قطاع غزة.