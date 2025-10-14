ابحث عن اسمك: نتائج التوجيهي لطلاب قطاع غزة مواليد 2006

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ظهر يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، نتائج امتحان الثانوية العامة الخاصة بطلبة قطاع غزة من مواليد 2006.

ودعت الطلبة إلى الدخول إلى الموقع الآتي: https://psgereg.pna.ps . من خلال المستخدم: gazap1، وكلمة المرور: gaza1234، وإدخال رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ومن ثم الضغط على زر (بحث) لتظهر بيانات الطالب متضمنة رقم الجلوس.

وكانت الوزارة عقدت امتحان التوجيهي إلكترونيًا عبر منصة Wise School، وبالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية في الأردن، يوم السادس من سبتمبر الماضي.

ولمعرفة نتيجتك ادخل هنا

وحُرم طلبة قطاع غزة على مدار عامين متواصلين من الحرب من إتمام دراسة الثانوية العامة، حيث حالت شراسة العدوان دون عقد امتحان التوجيهي لعامين متتالين لطلبة القطاع.

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، تقدم 26 ألف طالبٍ وطالبة من طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة لأداء اختبارات التوجيهي النهائية إلكترونياً.

وبدأ برنامج الامتحانات في 6 سبتمبر/ أيلول في دورته الأولى – الاستثنائية بمادة اللغة العربية لجميع الفروع، للطلبة مواليد عام 2006، ومَن لم ينجح من طلبة التوجيهي 2023 مواليد عام 2005.

وتسببت حرب الإبادة الجماعية في حرمان أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من مواليد 2006 و2007 من التقدم للامتحان، علاوة على استشهاد 4 آلاف طالب، فيما تقدم 4 آلاف آخرين للامتحان خارج قطاع غزة على مدار عامين.