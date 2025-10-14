إصابات بعد مداهمة الاحتلال منازل أسرى محررين بمخيم الدهيشة

فلسطين اليوم

أصيب مواطن بالرصاص الحي، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بالضفة المحتلة.

وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وتمركزت في عدة أحياء فيه، وداهمت منازل الأسرى المحررين الذين تحرروا أمس، وهم: نضال أبو عكر، وربيع أبراهيم ربيع، وصابر محمد مسالمة، وهددتهم بعدم إظهار أي مظاهر من الفرح أو التجمعات.

وقبل أن تنسحب القوات أطلقت الرصاص بشكل عشوائي تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.