طقس فلسطين: أجواء خريفية معتدلة

فلسطين اليوم

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

وتسود نهارا أجواء تحمل نكهة صيفية واضحة، في حين تميل الأجواء خلال المساء والليل وساعات الصباح إلى الاعتدال والخريفية اللطيفة، مع لمسة من البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية.

أما الرياح فتكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين.

وتسود خلال النهار أجواء خريفية معتدلة، بينما يميل الطقس في المساء والليل وساعات الصباح إلى البرودة النسبية، مع لمسة من البرودة الواضحة خاصة في المناطق الجبلية العالية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو خريفيا معتدلا في المناطق الجبلية، فيما يسود طقس لطيف وعادي في المناطق السهلية، وحار نسبيا في المناطق الغورية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا في المناطق الجبلية، بينما يسود طقس لطيف ومنعش في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلاتها السنوية المعتدلة.

يسود نهار مشمس بطابع خريفي مائل للاعتدال، بينما تنخفض درجات الحرارة مساء وليلا لتصبح الأجواء باردة نسبيا، مع لمسة من البرودة الواضحة في المناطق الجبلية العالية، خصوصا خلال ساعات الصباح الباكر.

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.